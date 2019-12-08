مارادونا وريكيلمي.. صراع جديد

المصدر: بوينوس آيرس- أ ف ب

يعود الأسطورة مارادونا وخوان ريكيلمي إلى قلب كرة القدم الأرجنتينية، عندما يتجدد الصراع بينهما ويتواجهان بشكل غير مباشر في انتخابات مجلس إدارة ناديهما السابق بوكا جونيورز المقررة اليوم، لينتقل صراعهما في الملاعب إلى العمل الإداري.

وأعاد ترشح ريكيلمي، الذي اعتزل اللعبة عام 2015، إلى الأذهان العلاقة المضطربة بينه وبين مارادونا «الفتى الذهبي» للأرجنتين، وأحد أبرز مواهب الكرة على مر التاريخ.

ولجأ مارادونا إلى تذكير جماهير بوكا بمراحل قاتمة في تاريخ ناديهم، من اجل الحيلولة دون فوز ريكيلمي منتقدا في الوقت نفسه دانيال باساريلا الذي قام بإبعاده عن المنتخب الأرجنتيني خلال توليه تدريبه، وأشرف أيضاً على الإدارة الفنية لبوكا بين 2009 و2013 في تجربة كارثية، انتهت بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.