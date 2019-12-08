«الملكي» إلى النقطة 34 في «الليغا»

المصدر: مدريد - ا ف ب

فاز ريال مدريد على ضيفه إسبانيول 2 ـ صفر ضمن المرحلة السادسة عشرة، للدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل الهدفين الفرنسيان رافايل فاران وكريم بنزيمة، ورفع «الملكي» رصيده إلى 34 نقطة، وهو الفوز الرابع توالياً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان والخامس في آخر ست مباريات في «الليغا»، علماً بأن الريال خاض المباراة في غياب عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم البلجيكي إدين هازارد المصاب.

وأشاد زيدان بلمسات فاران وبنزيمة»، وأكد أن بنزيمة الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بهدفه الـ11 هذا الموسم هو لاعب يتغير في الاتجاه الصحيح، يكتسب نضوجاً كبيراً.