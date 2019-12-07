راشفورد يحقق رقماً جديداً في البريميرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، رقماً مميزاً خلال مواجهة سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الأول لليونايتد في المباراة من ركلة جزاء، وساهم في انتهاء الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فإن راشفورد وصل إلى تسجيل 10 أهداف هذا الموسم بالبريميرليغ خلال 16 مباراة فقط، وهو أفضل معدل في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

وسبق أن أحرز مهاجم الشياطين الحمر 10 أهداف في الموسم الماضي بالبريميرليغ، ولكن خلال 33 مباراة.