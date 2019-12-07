هازارد يتسبب في قلق الريال قبل مواجهة الكلاسيكو

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بشكل مقلق خلال فوز الميرينجي على إسبانيول، بنتيجة (2-0)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد حضر إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لمساندة الفريق، رغم إصابته، معتمدا على عكازين.

كما تم التقاط فيديو له وهو يعرج، عند وصوله إلى الملعب، وبالكاد يضع قدمه اليمنى على الأرض.

يذكر أن ريال مدريد أصدر بيانا في وقت سابق، لإعلان أن هازارد يعاني من شرخ في قدمه اليمنى.



ومن المتوقع أن يغيب النجم البلجيكي، عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو، يوم 18 ديسمبر الجاري.