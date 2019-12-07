صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

استأنف برشلونة ويوفنتوس مفاوضاتهما، بشأن إمكانية عقد صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقالات االشتوية المقبلة، بحسب تقرير صحفي إيطالي.

فقد ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، اليوم السبت، أن المفاوضات تجري بخصوص انتقال الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس، والألماني إيمري تشان إلى برشلونة.

وابتعد الثنائي عن المشاركة بشكل كبير مع الفريقين، هذا الموسم، حيث فقد راكيتيتش مقعده الأساسي مع برشلونة، بعد انضمام الهولندي فرينكي دي يونج.

وحدث الأمر نفسه مع إيمري تشان، الذي أخرجه مدربه ماوريسيو ساري من حساباته، مفضلًا عليه الصفقتين الجديدتين، آرون رامزي وأدريان رابيو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الناديين تواصلا مجدداً، بشأن إمكانية إتمام الصفقة في يناير المقبل، خاصة أن اللاعبين يرغبان في الرحيل، والبحث عن فرصة جديدة.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة في صيف 2014، قادمًا من إشبيلية، بينما التحق إيمري تشان بصفوف يوفنتوس، في صيف 2018، قادمًا من ليفربول.