طفل جديد يخطف الأضواء في الدوري الإنجليزي

المصدر:
  • دبي- إيهاب زهدي
التاريخ:

خطف طفل جامع للكرات، الأضواء مجدداً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك خلال مباراة ايفرتون وتشيلسي اليوم، على ملعب استاد جوديسون بارك، ضمن الأسبوع الـ 16 للمسابقة.

وسرق جامع الكرات انتباه الجميع، عندما قام دونكان فيرجسون المدرب المؤقت لإيفرتون، بالذهاب والاحتفال معه بالهدف الثالث، وفوز فريقه 3-1، على تشيلسي.

وكان دونكان فيرجسون، قد تولى تدريب ايفرتون بشكل مؤقت، خلفاً للمدرب المقال ماركو سيلفا، وكانت مباراة ايفرتون وتشيلسي، الأولى في مهمته المؤقتة مع فريقه.

وسبق أن اهتمت الصحافة العالمية، باحتفالية توتنهام ومدربه مورينهو، بطفل من جامعي الكرات، والذي ساهم في فوز الفريق 4-2 على أولمبياكوس اليوناني، والتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما قام الطفل في الدقيقة 50، عندما أسرع في إرجاع الكرة للاعب توتنهام سيرج أوير، لكي ينفذ رمية التماس بأسرع طريقة ممكنة.

وبالفعل مرر أوير الكرة إلى لوكاس مورا، والذي مرر بدوره الكرة، إلى هاري كين، ليسجل منها هدف التعادل، والذي أعاد توتنهام للمباراة، بعد أن كان الفريق الضيف متقدماً 2-1

 

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  • دونكان فيرجسون،
  • تيشلسي،
  • ايفرتون
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