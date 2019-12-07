قميص بيليه بـ30 ألف يورو

المصدر: تورينو - أ ف ب

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو خلال مزاد لأشياء رياضية ذات قيمة أقيم في مدينة تورينو الإيطالية.

وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو 1971.

أما أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد فكان القميص الأصفر للدراج الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952 والذي بيع بمبلغ 25 ألف يورو. كما بيع قميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا في صفوف نابولي مقابل 7500 يورو. كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول الذي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.