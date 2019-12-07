ديربي «مانشستر».. وليفر عينه على الـ46

المصدر: لندن - أ ف ب

يبحث طرفا مدينة مانشستر، فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن قوة دفع لتعويض بدايتهما غير المتوقعة في الدوري الإنجليزي، عندما يلتقيان اليوم في موقعة منتظرة على ملعب «الاتحاد»، ضمن المرحلة السادسة عشرة التي تشهد زيارة المتصدر ليفربول إلى أرض بورنموث المهدد بالهبوط، وفي حال فوز رجال المدرب الألماني يورغن كلوب اليوم يصل الفريق إلى النقطة الـ46 ويواصل تصدره للمسابقة، من جهته يحتاج مان يونايتد لفوز ثانٍ على جاره مان سيتي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين لتعزيز موقف مدربه النرويجي سولسكاير.