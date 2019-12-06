شعار «الاتحاد» على قميص «مومباي سيتي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الاتحاد للطيران، أمس، عن شراكتها الجديدة مع نادي «مومباي سيتي» لكرة القدم، الذي وافقت مجموعة سيتي لكرة القدم، شريك الاتحاد للطيران منذ أكثر من 10 سنوات، الاستحواذ عليه الأسبوع الماضي.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «فخورون بالدور الذي نقوم به في إطار رحلة مجموعة «سيتي»، وبمساهمتنا في استقطاب المجتمعات من مختلف أنحاء العالم والجمع بينهم لما تحمله الرياضة من أثر إيجابي وحس إنساني، ويسرنا أن نرحب بنادي مومباي سيتي بيننا كفرد جديد في أسرتنا المتنامية».