مواجهة فياريال وأتلتيكو «تستقر» في إسبانيا

المصدر: مدريد- أ ف ب

يستضيف ملعب «دي لا سيراميكا» اليوم مواجهة فياريال وضيفه أتلتيكو مدريد في المرحلة 16 من بطولة إسبانيا لكرة القدم، بعد فشل محاولات سابقة من رابطة الدوري بإقامتها في أمريكا.

وشكلت هذه المسألة مدار مد وجزر بين الاتحاد المحلي والرابطة منذ أشهر. وقامت الأخيرة في أكتوبر الماضي بتجديد محاولتها إقامة مباراة من الليغا في الولايات المتحدة، بطلبها من الاتحاد نقل مباراة فياريال وأتلتيكو إلى ميامي. لكن القضاء الإسباني اتخذ قراراً لصالح الاتحاد المحلي بإبقائها في إسبانيا. وسبق للرابطة أن قامت بمحاولة مماثلة في الموسم الماضي لإقامة مباراة بين برشلونة وجيرونا في أمريكا.