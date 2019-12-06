سامي خضيرة يبتعد 3 أشهر

المصدر: روما - وكالات

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب لنحو ثلاثة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليسرى أول من أمس في اوغسبورغ.

وأوضح يوفنتوس أن خضيرة يعاني منذ فترة من إصابة في الركبة مما يؤثر على مشاركته مع الفريق. وأشار النادي الإيطالي إلى أن العملية سارت بشكل «ناجح للغاية» وأن خضيرة سيبدأ برنامجه التأهيلي على الفور.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني في 2015. وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.