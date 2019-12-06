برايتون يعمق جراح أرسنال بثنائية في عقر داره

المصدر: د ب ا

ضاعف برايتون من جراح مضيفه أرسنال، بعدما تغلب عليه 2 / 1 الخميس في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 19 نقطة في المركز العاشر، في حين ارتفع رصيد برايتون، الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه في البطولة، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر برايتون بالتسجيل عن طريق لاعبه آدم ويستر في الدقيقة 36، لكن أليكسندر لاكازيت أدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 50.

وأحرز نيال موباي الهدف الثاني لبرايتون، ليمنح فريقه أول انتصار له في البطولة منذ الثاني من نوفمبر الماضي، حينما تغلب 2 / صفر على ضيفه نورويتش سيتي في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

وتأتي تلك الخسارة، لتزيد من معاناة أرسنال، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في مبارياته التسع الأخيرة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق خلالها خمسة تعادلات وأربع هزائم.