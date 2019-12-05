إبراهيموفيتش يسخر من رونالدو

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي، للسخرية من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مواجهة رونالدو الحقيقي في إيطاليا؟ هناك رونالدو واحد.. البرازيلي".

وأضاف النجم السويدي: "موهبة كريستيانو ليست فطرية. إنها فقط نتاج للكثير من العمل".

وسبق أن سخر إبرا من انتقال رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 ووصف ذلك بالتحدي، حيث صرح النجم السويدي وقتها: "إذا أردت تحدياً كان عليك أن توقع مع البيانكونيري عندما كان في الدرجة الثانية وتعيده إلى القمة".

وواصل إبرا: "التوقيع مع نادٍ فاز بالدوري سبع مرات متتالية ليس تحديا".

يذكر أن الكثير من التقارير تربط إبراهيموفيتش بالعودة للدوري الإيطالي مرة أخرى من بوابة ميلان.