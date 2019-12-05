كلوب يكشف سبب غياب صلاح عن لقاء ايفرتون

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الألماني يورجن كلوب ، مدرب ليفربول، عن رغبته في ضخ دماء جديدة بالفريق وإراحة بعض لاعبيه دفعه لإجراء 5 تغييرات في مواجهة إيفرتون بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يتصدره الريدز.

وحسم ليفربول ديربي الميرسيسايد بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي بفوزه على إيفرتون 5-2 أمس الأربعاء، في لقاء غاب عنه محمد صلاح الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وتحدث كلوب عقب اللقاء عن إجراء 5 تغييرات في التشكيل الأساسي وقال: "إجراء 5 تغييرات قد يسبب مشكلات للفريق لكنني لم أر ذلك".

وتابع المدرب الألماني: "البعض غاضب من ذلك وأننا قمنا به قبل الديربي لكننا بحاجة إلى دماء جديدة في الفريق".

ويواجه ليفربول جدولا مزدحما فالفريق سيعلب يوم السبت، في الدوري، ضد بورنموث ويسافر ليلاقي ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات ثم يلاقي واتفورد في الدوري السبت، الذي يليه قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية.