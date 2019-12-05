ليستر سيتي يواصل انتفاضته بثنائية في شباك واتفورد

المصدر: د ب ا

واصل ليستر سيتي انتفاضته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه واتفورد أمس الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

ورفع ليستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد واتفورد عند ثماني نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وكان ليستر فقد المركز الثاني لمصلحة مانشستر سيتي، الذي تغلب 4 / 1 على مضيفه بيرنلي في نفس المرحلة، ليستعيد الوصافة بعد مرور 24 ساعة فقط على فقدانها.

وواصل جيمي فاردي هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي، بعدما أحرز هدف ليستر الأول في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ليحكم قبضته على صدارة قائمة هدافي البطولة، برصيد 14 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه تامي أبراهام نجم تشيلسي.

وأطلق جيمس ماديسون رصاصة الرحمة على آمال واتفورد في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني لليستر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.