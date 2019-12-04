بالفيديو.. ماذا قال رونالدو بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 عاما) إن المنافسة بدأت للتو بينه والأرجنتيني ليونيل ميسي (32 عاما)، قائد برشلونة.

فعند سؤال أحد الصحفيين لرونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2019: "هل انتهت المنافسة بينك وميسي؟"، أجاب النجم البرتغالي بالقول: "المنافسة بدأت للتو".

وتوج ميسي أول أمس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا، متفوقا على كل من الهولندي، فيرغيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وانفرد الساحر الأرجنتيني بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، بحسب "روسيا اليوم".