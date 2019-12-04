بالفيديو.. لاعبو مانشستر سيتي يحمدون "الله" بعد فوزهم

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فيرناندينيو مقطع فيديو على حسابه في تويتر بعد فوز فريقه 4-1 على نادي بيرنلي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة 15.

ظهر في المقطع زملاؤه وهم يحتفلون بالفوز أبرزهم اللاعب الارجنتيني اغويرو وهو يقول "ماشالله" ولاعب آخر يقول "الحمدلله".

أحرز أهداف مانشستر سيتي غابريال خيسوس هدفين واللاعب رودريجو هيرنانديز و اللاعب الجزائري الأصل رياض محرز.