بالفيديو.. لاعبو مانشستر سيتي يحمدون "الله" بعد فوزهم

نشر لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فيرناندينيو مقطع فيديو على حسابه في تويتر بعد فوز فريقه 4-1 على نادي بيرنلي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة 15.
ظهر في المقطع زملاؤه وهم يحتفلون بالفوز أبرزهم اللاعب الارجنتيني اغويرو وهو يقول "ماشالله" ولاعب آخر يقول "الحمدلله".
أحرز أهداف مانشستر سيتي غابريال خيسوس هدفين واللاعب رودريجو هيرنانديز و اللاعب الجزائري الأصل رياض محرز.
بالفيديو.. اللاعب اغويرو يقول "الحمدلله" و لاعب آخر يقول "الحمدلله" بعد فوز #مانشستر_سيتيhttps://t.co/drUvWfi9ie#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bKZtORKbal— البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 4, 2019