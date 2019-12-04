شقيقة رونالدو ترد بقسوة على سخرية فان ديك من أخيها

المصدر: وكالات

ردت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، عقب تصريحه "المهين" لأخيها في حفل الكرة الذهبية، أول أمس الاثنين.

وسارعت شقيقة رونالدو بتوجيه رسالة للمدافع الهولندي مشيدة بأخيها ومذكرة بتاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز وبمواجهته لليفربول والمنتخب الهولندي، عبر صفحتها على "إنستغرام".

وكان مراسل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية قد وجه سؤالاً حول غياب كريستيانو عن الحفل لفان ديك: لن يكون كريستيانو رونالدو هنا الليلة، التنافس اقتصر بينك وبين ميسي؟ فمن برأيك ستكون فرصته أكبر للفوز بالجائزة؟".

فأجاب الهولندي: هل كريستيانو رونالدو منافسا فعلا".

وكتبت كاتيا في رسالتها:" أعتقد أن هناك أناسا يعيشون محبطين تماما .. عزيزي فيرجيل، إلى أين أنت ذاهب؟ كريستيانو ذهب إلى ذلك المكان قبلك ألف مرة (حفل الكرة الذهبية)، كما أنه فاز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، تلك المنافسة التي لم تفز بها من قبل".

وأضافت شقيقة النجم البرتغالي: "هناك كان أفضل هداف وأفضل لاعب قبل أن يُصبح أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا. بالمناسبة، كريستيانو حصل خمس مرات على الكرة الذهبية، عزيزي فيرجيل".

وختمت كاتيا أفيرو رسالتها للمدافع الهولندي قائلة: "لقد فاز عليك في نهائي عصبة الأمم الأوروبية مع البرتغال، عندما تكون لديك بعض الألقاب المهمة مثله، حينئذ يمكنك الجلوس معه على نفس الطاولة".

وتوّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم في باريس، متفوقا على الثنائي فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث.