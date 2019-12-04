12 ألف تذكرة لجماهير ألمانيا في «يورو 2020»

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إطلاق مرحلة لبيع تذاكر كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» للجماهير الألمانية اعتباراً من اليوم، وأوضح «يويفا» أنه سيجرى طرح 12 ألف تذكرة للبيع لكل من المباريات الثلاث للمنتخب الألماني في دور المجموعات، والتي تقام في ميونخ، وستكون عملية بيع التذاكر تحت إشراف الاتحاد الألماني لكرة القدم، مضيفاً وفي حالة التأهل، ستطرح للجماهير الألمانية ستة آلاف تذكرة لمباراة دور الستة عشر و12 ألف تذكرة لمباراة الدور قبل النهائي و13 ألف تذكرة لمباراة الدور النهائي على ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقام منافسات يورو 2020 في 12 مدينة أوروبية خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو.