استقالة تيباس رئيس رابطة «لاليغا»

المصدر: مدريد - ا ف ب

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» استقالته من منصبه لإعطاء «المزيد من الاستقرار» لرابطته داعياً إلى انتخابات جديدة سيترشح إليها، وسيترشح تيباس «57 عاماً» لولاية ثالثة على رأس «لا ليغا»، بعد انتخابه للمرة الأولى في أبريل 2013، قبل أن يعاد انتخابه في أكتوبر 2016.

وارفق تيباس استقالته برسالة للأندية علل فيها قراره بالرغبة «بإعطاء أكبر قدر ممكن من الاستقرار» للمؤسسة.

وكانت الانتخابات على رئاسة الرابطة مقررة في أكتوبر 2020، لكن تيباس يعتقد أن انتخابات مبكرة ستسمح له بمواجهة تحديات مستقبلية بدعم أكبر ولولاية مدتها أربع سنوات.ومن بين التحديات حسم عروض حقوق النقل التلفزيوني للفترة بين 2022 و2025، في موعد بعيد عن الانتخابات وخاصة وأن قيمتها تزيد عن 1200 مليون يورو.