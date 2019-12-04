إنجلترا تواجه النمسا ورومانيا ودياً

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن منتخبه الوطني سيواجه النمسا ورومانيا في يونيو المقبل استعداداً لكأس أوروبا 2020.

ويحل منتخب «الأسود الثلاثة» ضيفاً على النمسا في فيينا 2 يونيو قبل استقبال رومانيا في السابع منه. وكانت قرعة كأس أوروبا أوقعت إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وجمهورية التشيك.

وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن في وقت سابق عن خوض منتخبه الوطني مباراة ضد الدنمارك في 31 مارس على ملعب ويمبلي، وأخرى ضد منتخب لم تحدد هويته قبلها بأربعة أيام.

وتقام النهائيات القارية من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين.