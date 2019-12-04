ميسي.. «السادسة» تُنهي السنوات العجاف

المصدر: باريس - أ ف ب

كرس قائد الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي مكانته كأحد أفضل اللاعبين في التاريخ، إن لم يكن الأفضل، بعد أن أصبح أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، للمرة السادسة في مسيرته الرائعة، منهياً 4 سنوات عجاف منذ فوزه بالجائزة آخر مرة في 2015، وكان دائماً على رأس المرشحين خلال السنوات الماضية.

وجاء التتويج السادس القياسي رغم الصعوبات التي واجهها «البرغوث» الموسم الماضي، سواء مع برشلونة الذي خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أو مع منتخب بلاده الذي خرج من نصف نهائي كوبا أمريكا على يد الغريم البرازيلي الفائز باللقب لاحقاً، ما يعني بأن التصويت الذي شارك فيه 180 صحافياً من حول العالم، صب لصالحه.

وعاد ابن الـ32 عاماً للتربع على العرش ونيل الكرة الذهبية التي سبق له إحرازها أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، ليتفوق على غريمه السابق في ريال مدريد البرتغالي رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي حالياً والذي كان يتشارك معه الرقم القياسي «5 لكل منهما».