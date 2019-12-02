تخليد أسطورة فيدرر على 20 فرنكاً سويسرياً

المصدر: وكالات

قررت السلطات السويسرية تخليد نجم كرة المضرب الأسطوري روجيه فيدرر بإصدار عملة نقدية من فئة 20 فرنكاً سويسريأً تحمل صورته وهو يرد الكرة بطريقته المعروفة، وذلك بحسب ما أعلنت دار الصك السويسرية.

وقالت الهيئة النقدية في بيان الإثنين "قررت دار الصك النقدي السويسرية، وللمرة الأولى في تاريخها، أن تكرس عملة تذكارية لشخصية على قيد الحياة: روجيه فيدرر".

وبررت دار الصك قرارها بالقول إن فيدرر الذي "يعتبر أفضل رياضي فردي في سويسرا، هو أيضا سفير الأحلام لبلاده".

سيتم بيع هذه العملة المعدنية التي تبلغ قيمتها 20 فرنك سويسري أيضا (18 يورو)، على موقع الهيئة النقدية اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى 19 الشهر الحالي، و"إذا لم يتم استنفاد المخزون (55000 قطعة) بحلول ذلك الوقت"، سيتم طرح ما تبقى اعتبارا من 23 يناير 2020.

وتوجه ابن الـ38 عاما، الفائز بعشرين لقبا في بطولات الغراند سلام، عبر حسابه على تويتر بالشكر الى "سويسرا ودار الصك السويسرية على هذا الامتياز المذهل".