ميسي يعيد برشلونة إلى صدارة الليغا بفوز قاتل على أتلتيكو

المصدر: د ب ا

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس الأحد، فريقه برشلونة لاجتياز إحدى العقبات الصعبة في حملة الفريق الكتالوني للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه الثمين والمثير 1 / صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد في قمة مباريات المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

واستعاد برشلونة صدارة ترتيب البطولة، التي فقدها لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على الفريق الملكي، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز السادس.

وكان أتلتيكو هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي تبارى خلاله نجومه في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، فيما وقف الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة سدا منيعا أمام محاولات الفريق المدريدي للتسجيل.

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل ميسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، ليقود برشلونة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في البطولة.