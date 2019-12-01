ريال مدريد خطط للتعاقد مع مورينيو بديلاً لزيدان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن بعض كواليس ارتباط البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، بقيادة ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للميرنجي.

وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلا جازًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر في لندن، وجمع بين مورينيو والوكيل بيني زاهافي.

وأوضحت أن "سبيشيال وان" غادر الاجتماع مقتنعا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام، ولذا كان مستعداً لرفض أي عرض يقدمه ريال مدريد.

وأكدت "ذا صن" أن ريال مدريد لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد مع مورينيو هذا الموسم، ولكن كانت هناك محاولات من بوروسيا دورتموند وميلان وليون بالإضافة إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني، والذي عرض 40 مليون إسترليني سنوياً خالية الضرائب.