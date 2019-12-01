الاتحاد الآسيوي يحتفل بأصحاب الإنجاز في 2019

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتكريم نجوم قارة آسيا داخل وخارج أرض الملعب، في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يقام غداً الاثنين، في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.

وسيكون حفل توزيع الجوائز السنوي 2019 يوماً يبقى في الذاكرة بعد عام حافل لكرة القدم الآسيوية، وفي أعقاب الانطلاق الناجح للسنة بأهم بطولة في القارة من خلال كأس آسيا في الإمارات.

كما شهدت القارة الآسيوية منافسة مثيرة وممتعة من خلال أهم البطولات على مستوى الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، والنسخة الأولى من بطولة الأندية الآسيوية للسيدات بالتعاون بين الاتحادين الآسيوي والدولي، بالإضافة إلى بطولات الفئات العمرية الأخرى.

وتتصدر قائمة المرشحين في جوائز هذا العام، لاعبة منتخب الصين لي لينغ، والمدافعة الهندية أشالاتا ديفي لوتونغام، وقائدة المنتخب الياباني ساكي كوماغاي، اللواتي سيتنافسن على جائزة أفضل لاعبة في آسيا، فئة السيدات.

وفي الوقت نفسه، فإن علي رضا بيرانفاند من إيران، والياباني توموكي ماكينو وأكرم عفيف، هم أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا، ضمن فئة الرجال.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تحتفل آسيا بعام آخر من الإنجازات الكبيرة، داخل وخارج الملعب، بعدما وصلت بطولاتنا إلى مستويات عالية، واستمرت في التواصل مع الجماهير ليس فقط في آسيا، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم".

وأوضح: "غداً، سنحتفل بجهود لاعبينا ومدربينا واتحاداتنا الأعضاء، الذين أظهروا شخصية وحضوراً مثاليين من خلال أدائهم على أرض الملعب ومن خلال الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تعزيز كرة القدم وتطويرها، وإنجازات آسيا تستحق مثل هذه المناسبة، وسوف نحتفل معاً بالفائزين في حفل توزيع الجوائز السنوي".

كما ستمنح جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا، ومدرب العام للرجال والسيدات، وكذلك جائزة أفضل اتحاد وطني، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أود أن أعرب عن خالص تقديري لمضيفينا الرائعين، اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم، على كرم ضيافتهم وعملهم الشاق المتمثل في تنظيم ليلة مهمة لجميع الفائزين وضيوفنا".

ويشار إلى أنه سيتم الإعلان عن فئات الجوائز الآسيوية الأخرى في حفل توزيع الجوائز وتقديمها في حدث خاص لاحقاً، وهي أفضل لاعبة شابة، وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.