مورينيو يحتفي بطفل توتنهام ويدعوه إلى الغداء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قام مورينهو بدعوة الطفل الذي ساهم بهدف توتنهام في دوري أبطال أوروبا، إلى صالة الطعام، وتناول المأكولات رفقة لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، تعبيراً عن الدور المهم الذي قام به الطفل جامع الكرات، ليفوز توتنهام 4-2 على أولمبياكوس اليوناني، ويتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وسبق أن بحث جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن الطفل لكي يحتفل معه ومع اللاعبين في غرفة الملابس بفرحة التأهل، بعد الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات للبطولة القارية، والدور الذي قام به الطفل في الدقيقة 50، عندما أسرع في إرجاع الكرة للاعب توتنهام سيرج أوير، لكي ينفذ رمية التماس بأسرع طريقة ممكنة.

وبالفعل مرر أوير الكرة إلى لوكاس مورا، والذي مرر بدوره الكرة، إلى هاري كين، ليسجل منها هدف التعادل، والذي أعاد توتنهام للمباراة، بعد أن كان الفريق الضيف متقدماً 2-1، وعقب المباراة تحدث مورينيو، عن جامع الكرات، وأكد أنه بحث عنه عقب نهاية المباراة لكي يحتفل مع توتنهام في غرفة تبديل الملابس، ولكنه اختفى عن الأنظار.