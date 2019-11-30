طرح مليون تذكرة إضافية لجمهور يورو 2020

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، السبت، أنه سيطرح مليون تذكرة للبيع في ديسمبر لمشجعي المنتخبات العشرين التي تأهلت الى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2020 "، لمواكبة الإقبال المرتفع عليها.

وقال فيليب مارغراف مدير التسويق في "ويفا"، إن الدفعة الأولى من التذاكر التي طرحت في الصيف الماضي لقيت إقبالا عاليا وصل إلى أكثر من 19 مليون طلب، في حين أن ما طرح للبيع كان فقط 1.5 مليون بطاقة من أصل ثلاثة ملايين بطاقة مقرر بيعها.

وأضاف مارغراف خلال مؤتمر صحفي في بوخارست قبل ساعات من حفل سحب قرعة البطولة: "يظهر ذلك مدى تقدير المشجعين لنظام البطولة الجديد. سنطرح الأربعاء مليون بطاقة إضافية للمنتخبات العشرين التي تأهلت"، مشيرا إلى أن فترة الشراء ستستمر حتى 18 ديسمبر، وفق ما نقلت "فرانس برس".