إيقاف البرازيلي تيكسييرا مدى الحياة

المصدر: لوزان - أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس إيقاف ريكاردو تيكسييرا، الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، مدى الحياة لإدانته بتلقي رشى لمنح عقود بث وترويج لمسابقات كروية.

وأوضح الاتحاد في بيان أن المسؤول البرازيلي السابق، والذي تولى أيضاً مناصب في اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» وكان عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا، دِين بتلقي دفعات غير قانونية بين العامين 2006 و2012، وعليه فرضت بحقه عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، وغرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري «907 آلاف يورو».