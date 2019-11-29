يوروبا ليغ: أرسنال يفشل في حسم أمره وتأهل 8 فرق جديدة

المصدر: د ب ا

فشل أرسنال الإنجليزي في حسم تأهله إلى دور الـ32 من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بسقوطه على أرضه امام اينتراخت فرانكفورت الألماني 1-2، في حين تأهلت إلى هذا الدور 8 فرق جديدة هي ولفرهامبتون الإنجليزي وبراغا وسبورتينغ لشبونة من البرتغال، وغنت البلجيكي وفولفسبورغ الالماني والكمار الهولندي ولاسك النمساوي وابويل القبرصي.

على ملعب الإمارات في شمال لندن، ازدادت الضغوط على مدرب الفريق اللندني الإسباني أوناي ايمري بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق بإشرافه هذا الموسم لا سيما محلياً وسط مطالبة بعض أنصار الفريق برحيله خلال المباراة ضد فرانكفورت حيث رفعوا شعار "إيمري خارجاً".

ولم يفز الفريق في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات وهي اسوأ سلسلة له منذ عام 1992.

وافتتح أرسنال التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما سدد مهاجمه الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ كرة عرضية فاصطدمت بالعارضة وتهاوت داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، فرض الياباني دايشي كامادا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفي فريقه الأول بتسديدة رائعة بيسراه من مشارف المنطقة (55) قبل أن يضيف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة (64).

ولا يزال أرسنال يتصدر المجموعة السادسة مع 10 نقاط مقابل 9 لإينتراخت فرانكفورت و7 لستاندار لياج البلجيكي الذي تعادل مع فيتوريا غيمارايش البرتغالي 1-1.

وعلى الرغم من الخسارة على أرضه، فإن أرسنال لا يزال في وضع أكثر من جيد للتأهل حيث يحل ضيفاً على ستاندار في الجولة الأخيرة حيث يتوجب على الأخير الفوز بخماسية نظيفة ليتأهل على حساب الفريق الإنجليزي بعد أن فاز الأخير ذهاباً برباعية نظيفة.

وقال إيمري بعد المباراة "لقد فقدنا فرصة تحقيق الفوز، لم نقم بما يلزم لحسم المباراة في صالحنا. فقدنا السيطرة على المباراة في ربع الساعة الأول من الشوط الثاني ونجح الفريق المنافس في تسجيل هدفين".

وأضاف "لم تكن ليلتنا لكننا فزنا بعدد كبير من المباريات لنكون في صدارة المجموعة. هدفنا الذهاب الى ستاندار لياج والعودة بالفوز لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول".

وفي المجموعة الأولى، حجز ابويل القبرصي بطاقته إلى الدور التالي بعودته من لوكسمبورغ بالفوز على الفريق المحلي دوديلاندج بهدفين نظيفين سجلهما اوروس ماتيتش (12 من ركلة جزاء) ويورغوس مركيس (43).

وفي المجموعة ذاتها، فاز اشبيلية الاسباني الذي ضمن تأهله في الجولة السابقة على كاراباخ الاذربيجاني بهدفين سجلهما بريان جيل (61) وموناس دبور (90).

ويملك اشبيلية العلامة الكاملة مع 15 نقطة مقابل 7 لابويل.

وفي المجموعة الرابعة، كان نصيب البطاقتين من نصيب سبورتينغ لشبونة البرتغالي ولاسك النمساوي بفوز الاول الساحق على ايندهوفن الهولندي برباعية نظيفة والثاني على روزنبورع النروجي 2-1.

ويملك سبورتينغ 12 نقطة في الصدارة مقابل 10 للاسك.

في المجموعة الحادية عشرة، تأهل فريقا ولفرهامبتون الإنجليزي وبراغا البرتغالي إلى الدور التالي بعد تعادلهما 3-3، مستفيدين من خسارة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي أمام مضيفه بشيكتاش التركي 1-2.

وافتتح براغا التسجيل بفضل أندري هورتا (6) الشقيق الاصغر لريكاردو صاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب في الجولة الأولى من المسابقة القارية.

وأدرك ولفرهامبتون التعديل عبر تسديدة من المكسيكي راوول خيمينيز (13)، قبل أن يضيف في غضون دقيقتين الهدفين الثاني برأسية من الايرلندي مات دوهرتي (34) والثالث بتسديدة صاروخية من داحل المنطقة للإسباني أداما تراوري (35).

وقلص صاحب الأرض الفارق عبر باولينيو (64)، قبل أن يدرك التعادل بفضل البرازيلي فرانسيرجيو (79).

ورفع براغا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، متقدما بفارق نقطة عن وصيفه ولفرهامبتون (10)، فيما تجمد رصيد سلوفان براتيسلافا عند أربع نقاط في المركز الثالث. اما بشيكتاش فيحتل قاع الترتيب مع ثلاث نقاط من فوز وحيد بعد أربعة هزائم.

وفي المجموعة التاسعة، حجز فريقا غنت البلجيكي وفولفسبورغ الالماني بطاقتي التأهل الى دور الـ 32 بتعادل الاول مع سانت اتيان الفرنسي سلبا، وفوز الثاني على اولكسندريا الاوكراني بهدف سجله فوت فيغهورست (45 ىمن ركلة جزاء).

ويملك غنت 9 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ.

وألحق أستانا الكازاخستاني الهزيمة الاولى بضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المتجدد مع تشكيلة شابة بعدما ضمن تأهله إلى الدور التالي في المرحلة السابقة، بفوزه عليه 2-1.

واحتفظ فريق "الشياطين الحمر" بصدارة مجموعته مع 10 نقاط من ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وهزيمة، مستفيدا من سقوط مطارده المباشر ووصيفه في المركز الثاني برصيد تسع نقاط اي زد ألكمار الهولندي في فخ التعادل أمام ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي 2-2.

وسمح هذا التعادل لألكمار بحجز بطاقته للدور التالي، فيما تجمد رصيد بارتيزان في المركز الثالث عند خمس نقاط. ويتذيل استانا الترتيب مع ثلاث نقاط.

واعتمد مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولسكاير امام بطل الدوري الكازاخستاني في الأعوام الستة الماضية على تشكيلة اساسية شابة بلغ معدل أعمارها 21,6 عاما، فأقحم تسعة لاعبين من أكاديمية النادي، فيما جلس المدافع الشاب ماكس تايلور على مقاعد البدلاء بعد عودته إلى الملاعب إثر صراع مع مرض السرطان.

افتتح الشياطين الحمر التسجيل بعد تمريرة من لوك شو إلى جيسي لينغارد الذي حمل شارة القيادة للمرة الاولى، فسدد الاخير كرة أرضية من خارج المنطقة فشل إريتش في صدها (10).

وعرف لينغارد طريق الشباك للمرة الاولى منذ 28 مباراة، وتحديداً منذ يناير الماضي في مختلف المسابقات.

وظهر استانا في الشوط الثاني بصورة أفضل فبدأ ضاغطا وكاد ديميتري شومكو ان يدرك التعادل لكن كرته مرت بجانب المرمى (45)، قبل أن يهدر بعدها لاعب وسط يونايتد الهولندي تاهيث تشونغ بطريقة غريبة فرصة أمام باب المرمى بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من شوو، ليدفع يونايتد غاليا ثمن اهداره هذه الفرصة بعدها مباشرة حيث أدرك الفريق الضيف التعادل من تسديدة ارضية من شومكو استقرت في الزاوية الارضية (55)، لتهتز شباك النادي الإنجليزي قاريا للمرة الاولى هذا الموسم منذ 510 دقائق.

وضاعف أستانا تقدمه بفضل النيران الصديقة بعدما حول ديشون برنارد عرضية المدافع الصربي أنتونيو روكافينا إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ (62).

ووقف حارس استانا إريتش سدا منيعا امام محاولات يونايتد، بداية مع ركلة حرة مباشرة من أديلسون غوميز (77)، وثم تسديدة من غرينوود (78)، فيما تبادل الفريقان الهجمات في الوقت المتبقي بدون أن تتبدل النتيجة.

وأعرب مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سولسكيار عن رضاه عن اداء الشبان الذين خاض ستة منهم اولى مبارياته في صفوف الفريق الاول "لقد تعلم الشباب الكثير وانا راض تماما عن الكثير منهم. كنا رائعين في بعض فترات المباراة لكن في بعض الاحيان تركنا للفريق المنافس زمام الامور وقد دفعنا ثمن ذلك".