«سي.إف.جي» تستحوذ على نادي «مومباي»

المصدر: مومباي - رويترز

أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم «سي.إف.جي» أمس، موافقة ملاك نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الاستحواذ على 65 % من أسهم نادي مومباي سيتي المنافس في الدوري الهندي.

وسيصبح النادي الهندي الثامن في مجموعة أندية «سي.إف.جي» المنتشرة حول العالم. وباتت «سي.إف.جي» تملك حصة الأغلبية في مومباي سيتي بينما يتبقى للمساهمين الحاليين رانبير كابور وبيمال باريك الحصة المتبقية والبالغة 35 %.

وقال خلدون المبارك رئيس المجموعة: مهتمون وملتزمون بمستقبل الكرة الهندية، نتطلع بشدة للعب دور حيوي لجماهير مومباي سيتي، وسنعمل مع شركائنا على تطوير النادي في أسرع وقت ممكن.