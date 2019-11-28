ليفربول يتعادل مع نابولي في دوري الأبطال

المصدر: د ب ا

واصل ليفربول الإنجليزي صدارته لترتيب المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله المثير 1 / 1 مع ضيفه نابولي الإيطالي أمس الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للبطولة القارية، التي شهدت أيضا فوز ريد بول سالزبورج النمساوي 4 / 1 على مضيفه جينك البلجيكي.

ورفع ليفربول (حامل اللقب) رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه نابولي، فيما احتل ريد بول المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع جينك في المؤخرة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب (آنفيلد)، بادر درييس ميرتينز بتسجيل هدف التقدم لنابولي في الدقيقة 21، لكن ديان لوفرين أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 65.

وأنعش ريد بول آماله في الصعود بعد فوزه الكبير 4 / 1 على جينك البلجيكي.

وأحرز باتسون داكا وتاكومي مينامينو الهدفين الأول والثاني للفريق النمساوي في الدقيقتين 43 و45، قبل أن يضيف هوانج هي تشان الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وقلص جينك الفارق عقب تسجيل التنزاني مبوانا ساماتا هدفا في الدقيقة 85، قبل أن يختتم إيرلينج هالاند مهرجان الأهداف النمساوي بتسجيله الهدف الرابع لريد بول في الدقيقة 87.

وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للجولة الأخيرة، حيث يلتقي ريد بول مع ضيفه ليفربول في حين يستضيف نابولي فريق جينك.