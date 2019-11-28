5.000.000.000 دولار القيمة المالية لمجموعة سيتي

المصدر: باريس، لندن - وكالات

ارتفعت القيمة المالية للشركة المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى نحو خمسة مليارات دولار، وهو رقم قياسي لمجموعة رياضية بحسب الصحافة الإنجليزية، جاء ذلك عقب استثمار جديد من شركة أمريكية، وأفادت مجموعة سيتي لكرة القدم مالكة النادي الإنجليزي في بيان عن توقيع اتفاقية للحصول على استثمار بقيمة 500 مليون دولار من شركة سيلفر لايك الاستثمارية الأمريكية، على أن تمتلك الأخيرة نحو 10 % من رأس المال، ليقارب تقييم المجموعة 5 مليارات دولار، وتحديداً 4.8 مليارات دولار.

وقال خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم في بيان: «سيلفر ليك شركة عالمية رائدة في الاستثمار في التكنولوجيا، ونحن سعداء باستثماراتهم في مجموعة سيتي،ونؤمن بقوة بالفرص التي تتأتى بفضل التقارب بين الترفيه والرياضة والتكنولوجيا، وبالتالي بقدرة مجموعة سيتي لكرة القدم على النمو على المدى الطويل».

وأعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين منذ أيام تحقيق النادي إيرادات قياسية في 2018-2019 بلغت 535.2 مليون جنيه استرليني «687 مليون دولار» محققاً ربحية للسنة الخامسة على التوالي.