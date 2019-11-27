دوري أبطال أوروبا: توتنهام إلى ثمن النهائي

المصدر: ا ف ب

بلغ توتنهام الانجليزي الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على اولمبياكوس اليوناني 4-2 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الاول.

وفاجأ اولمبياكوس مضيفه بهدفين سجلهما المغربي يوسف العربي (6) والبرتغالي روبن سيميدو (19)، لكن توتنهام رد الصاع صاعين بتسجيله أربعة أهداف عن طريق ديلي آلي (45) وهاري كين (50 و77) والعاجي سيرج اورييه (73) في أول مباراة لمدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو على ملعب توتنهام الجديد.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة مع 10 نقاط مقابل 15 لبايرن ميونيخ بالعلامة الكاملة بعد فوزه الساحق على النجم الاحمر الصربي بسداسية نظيفة.