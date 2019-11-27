مانشستر سيتي يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب ا

حجز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مقعده في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1 /1 أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة التي شهدت فوز أتالانتا الإيطالي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 /صفر.

وعلى استاد الاتحاد، تقدم إلكاي جوندوجان بهدف لسيتي في الدقيقة 56 ثم تعادل مانور سولومون لشاختار في الدقيقة 69.

التعادل رفع رصيد سيتي إلى 11 نقطة في الصدارة ويحل شاختار في المركز الثاني بست نقاط ثم دينامو زغرب في المركز الثالث بخمس نقاط يليه أتالانتا في المركز الأخير بأربع نقاط.

وعلى ملعب سان سيرو، سجل أتالانتا فوزه الأول وتغلب على ضيفه دينامو زغرب بهدفين دون رد.

وتقدم لويس موريل بهدف لأتالانتا في الدقيقة 27 من ضربة جزاء ثم أضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 47.