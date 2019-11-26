الكشف عن حوار مثير بين ميسي ونيمار

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة بكرة القدم، عن حوار مثير دار بين النجمين ليونيل ميسي ونيمار عبر تطبيق "واتساب"، بعد هزيمة برشلونة الإسباني "المذلة" على يد ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوز الفريق الكتالوني ذهابا بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، تلقى هزيمة مذلة أمام ليفربول برباعية نظيفة على ملعب "أنفيلد"، ليودع البطولة من المحطة قبل الأخيرة.

ووفقا للمجلة ذائعة الصيت، لجأ ميسي لزميله السابق في برشلونة، نيمار، بعد الخسارة القاسية والخروج بطريقة مفاجئة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

وأرسل ميسي رسالة نصية لنيمار قال فيها: "سنحرز دوري أبطال أوروبا فقط إذا كنا معا. أريدك أن تعود. بعد عامين سأترك النادي وستأخذ أنت مكاني بعدها"، حسب "فرانس فوتبول".

وكشفت الرسالة النصية على "واتساب" معلومات مثيرة، وهي رغبة ميسي "اليائسة" لعودة نيمار لبرشلونة، وكذلك خطة ميسي بترك برشلونة في 2021.

وجاءت رسالة ميسي بعد الهزيمة "الصادمة" فوراً، لتوضح رغبة النجم الأرجنتيني الكبيرة في عودة زميله السابق، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2015.

وجاءت الرسالة قبل صيف شهد محاولات شد وجذب بين برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نيمار، الذي كان في طريقه للعودة إلا أن الصفقة فشلت في الشهر الأخير من سوق الانتقالات، لأسباب لم تتضح كثيرا حتى الآن.

وسبق لنيمار أن أحرز دوري أبطال أوروبا مع زميله ميسي قبل 4 أعوام، قبل أن يترك برشلونة في صيف 2017 ويتجه لصفوف النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم حتى الآن.