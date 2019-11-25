هازارد يرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد النجم البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن الكرة الذهبية يجب أن تمنح إلى لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح.

وقال هازارد، لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تمنح لساديو ماني أو صلاح أو فيرجيل فان دايك".

وأضاف: "من الجيد لو يحصل عليها محمد صلاح هو صديقي ، سيكون من الجيد بالنسبة لكرة القدم الإفريقية وكرة القدم الإنجليزية".

وتواجد ثلاثي ليفربول في القائمة الأولية للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية عن عام 2019، والتي من المقرر إعلان الفائز بها في الثاني من ديسمبر المقبل.