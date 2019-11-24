لابا كودجو مهاجم العين مرشحاً لجائزة أفضل لاعبي أفريقيا

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

اختير التوغولي لابا كودجو لاعب العين، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه هدافاً لكأس الكونفدرالية عندما كان لاعباً في صفوف نادي نهضة بركان المغربي، قبل انتقاله إلى صفوف العين الصيف الأخير.

وضمت القائمة الأولية 30 لاعباً، عدداً من اللاعبين العرب، وهم المصريان محمد صلاح (ليفربول)، ومحمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا)، والمغربيان أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند)، حكيم زياش (أياكس)، والجزائريون بغداد بونجاح (السد)، ورياض محرز (مانشستر سيتي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان)، ويوسف بلايلي (أهلي جدة)، والتونسيان فرجاني ساسي (الزمالك)، وطه ياسين خنيسي (الترجي).

كما ضمت القائمة كل من كارولوس أندرياماتسينورو من مدغشقر (العدالة)، الأوغندي دينيس أونيانجو (ماميلودي صنداونز)، والكاميرونيين أندريه أونانا (أياكس)، وإريك ماكسيم تشوبو موتينج (باريس سان جيرمان)، السنغاليين إدريسا جاي (باريس سان جيرمان)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، والغانيين جوردان آيو (كريستال بالاس)، و توماس بارتي (أتلتيكو مدريد)، والتنزاني مبوانا ساماتا (جنك)، المالي موسى ماريجا (بورتو)، الغيني نابي كيتا (ليفربول)، الايفواريين نيكولاس بيبي (أرسنال)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس)، والنيجيريين أوديون إيجالو (شنغهاي شينهوا)، وفيكتور أوسيمين (ليل)، وويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، الجنوب أفريقي بيرسي تاو (بروج)، الغابوني بيير إمريك أوباميانج (أرسنال)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول).



والجدير بالذكر، أن حفل جوائز أفضل اللاعبين سيقام في مدينة الغردقة المصرية أواخر العام الجاري، وأن محمد صلاح، أخر من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2018 بعدما تنافس في المرحلة الأخيرة مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال.