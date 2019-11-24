فلامينغو يلقن ريفر بليت درسا قاسيا ويتوج بكأس ليبرتادوريس

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل فريق فلامينغو البرازيلي عودة مذهلة منحته لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم عقب الفوز المثير على ريفر بليت الأرجنتيني 2 /1 أمس السبت في المباراة النهائية التي جرت في ليما.

ونجح فلامينغو في تحويل تأخره بهدف حتى الدقيقة 89 إلى فوز مثير ولقب غال.

وتقدم الكولومبي رافاييل سانتوس بهدف لريفر بليت في الدقيقة 15 ولكن فلامينجو قلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق جابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد اكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامينجو في الوقت بدل الضائع .