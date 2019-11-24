ريال مدريد يهزم سوسيداد ويزاحم برشلونة على الصدارة

المصدر: البيان الإلكتروني

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف سجله ويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة الثانية، وتعادل كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 37، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 48, ثم سجل لوكا مودريتش الهدف الثالث للريال في الدقيقة 74.

ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة، وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز الثامن للريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لسوسيداد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.

ويستعد الريال لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ثم يواجه ألافيس يوم 30 من الشهر الجاري في الدوري الإسباني، فيما يستعد سوسيداد لمواجهة إيبار يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.