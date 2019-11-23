لماذا تراجع كلوب عن مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تراجع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إشراك النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة الفريق ضد كريستال بالاس.

وانتزع ليفربول فوزا صعبا من مضيفه كريستال بالاس 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وكان محمد صلاح يستعد للنزول من خلال عملية الإحماء، بعدما سجل كريستال بالاس هدف التعادل فى الدقيقة 82 ، لكن بعدما أدرك روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز، عاد صلاح مرة أخرى للجلوس على مقاعد البدلاء، وفضل كلوب إجراء تغيير دفاعي بإشراك جو جوميز بدلا من ديفوك أوريجي.

وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: " محمد صلاح لم يستطيع التدريب لمدة 9 أيام ، قبل يومين تدرب بنسبة 60-70% ، وبالأمس لأول مرة تدرب بنسبة 100% ".

بهذا الفوز وصل ليفربول إلى النقطة 37 نقطة فى صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي أقرب منافسيه، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة.