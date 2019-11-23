السيتي يعود لمطاردة ليفربول مصطدماً بتشلسي

المصدر: لندن - وكالات

يسعى مانشستر سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد سقوطه أمام ليفربول 1-3 في الجولة الأخيرة، عندما يصطدم بتشلسي اليوم في الجولة 13 للدوري الإنجليزي، بينما يحل ليفربول ضيفاً على كريستال بالاس في لندن.

ويسعى السيتي «الرابع» إلى استعادة توازنه، على حساب تشلسي «الثالث» متقدماً بفارق نقطة عن سيتي وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثاني الذي يحل ضيفاً على برايتون.

وفي الجولة ذاتها اليوم يستضيف أرسنال ساوثهامبتون، وإيفرتون لنورويتش سيتي ويحل توتنهام ضيفاً على وستهام يونايتد وبيرنلي على واتفورد وولفرهامبتون على ملعب بورنموث.