مارادونا يعود لتدريب خيمناسيا بعد يومين من استقالته

المصدر: ا ف ب

أعلن أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا عودته لتدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا لكرة القدم بعد يومين فقط من تقديم استقالته.

وكتب مارادونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس "أنا سعيد جدا لإعلان بقائي مدرباً ليخمناسيا: مشيراً إلى اتخاذ قراره بعد "أن حققنا أخيراً وحدة سياسية في النادي".

وكان مارادونا (59 عاماً) أوضح أنه لم يعد حريصاً على البقاء في النادي، رابطاً مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.

لكن آلاف المشجعين تظاهروا أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 إلى منصبه.

وتابع مارادونا "آمل في منحي التدعيمات التي احتاجها في الفريق" الذي يكافح لعدم الهبوط.

واستلم مارادونا تدريب الفريق في مطلع سبتمبر الماضي عندما كان يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يساهم بصعوده إلى المركز الثاني والعشرين.

وخاض الفريق آخر مباراة بإشراف مارادونا بفوزه على الدوسيفي 3-صفر في نهاية الأسبوع الماضي.

وفاز الفريق في ثلاث مباريات من أصل ثماني تحت اشراف مارادونا، كلها خارج ارضه، فيما خسر خمس مباريات أربع منها في عقر داره.