خطة أمنية محكمة للديربي البيضاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت سلطات أمن الدار البيضاء، اجتماعات مكثفة مع روابط جماهير الوداد والرجاء، وكذلك مسئولي الناديين، من أجل وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الديربي البيضاوي العربي.

ويستضيف الوداد نظيره الرجاء، غداً السبت، على ملعب محمد الخامس، في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقرر انتشار أكثر من 1500 فرد أمن من مختلف الوحدات خارج ملعب محمد الخامس، لتسهيل خروج الجماهير بعد نهاية اللقاء وتفادي حدوث صدامات بين مشجعي الطرفين.

كما سيتواجد داخل المدرجات أكثر من 3 آلاف فرد أمن لتنظيم عملية رحيل المشجعين ومنع خروجهم في وقت واحد.