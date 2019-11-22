يورغن كلوب يرحب بمورينيو في البريميرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني



رحب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بعودة جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي" البريميرليغ" عبر بوابة توتنهام، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وعقد كلوب مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة ليفربول، غداً السبت، أمام كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ13 من البريميرليغ.

وقال كلوب: "مرحباً بك مرة أخرى جوزيه، من اللطيف عودته مرى أخرى، بدا عليه اليأس في الفترة التي لم يتواجد فيها، وتغيرت الأمور بسرعة كبيرة، منذ 5 شهور".

وأضاف "تواجد بوكيتينو في نهائي دوري أبطال أوروبا، والآن أصبح في عطلة، لكنه قدم عملاً مذهلا مع توتنهام، هو مدرب وشخص رائع، واستمتعت كثيراً بالمباريات أمامه، وبات بيننا تاريخاً من المواجهات، خصوصاً أن أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي كانت أمامه".

وتابع مدرب ليفربول "عندما تتوفر أي وظيفة، سيصبح أول المرشحين لها، كل شيء سيكون على ما يرام معه، ولكن الأمر صادم، عندما سمعت الخبر أول مرة لم أصدقه، أتمنى أن يستمتع ببعض الوقت في راحته الحالية".

وعن مواجهة كريستال بالاس: "بالاس يملك الجودة، والأجواء في ملعبه رائعة، لم يحظوا بفترة انتقالات مميزة، لكن العمل معاً لفترة طويلة يساعدك على التطور أيضا، ويصعبون الأمور كثيراً على الجميع".

وتطرق كلوب للحديث عن لاعبه جو جوميز بعد أزمته الأخيرة مع رحيم سترلينغ في معسكر المنتخب الإنجليزي: "جو في حالة جيدة، أفضل من ذي قبل، كل شيء على ما يرام، أمور مثل هذه تحدث في كرة القدم".

وأضاف: "يستمتع كريستال بالاس بالدفاع المحكم، ونعرف أن خطورتهم الأكبر تكمن في الهجمات المرتدة، وهو ما يصعب الأمور أمام لاعبين مثل زاها وآيو، من الصعب الدفاع أمامهم وعلينا إيجاد الحلول، لكن بالطبع ستكون مباراة مثيرة".