كلوب يزيد الغموض حول مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يحسم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث يورغن كلوب، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه كريستال بالاس، السبت، في المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن إصابة محمد صلاح.

وقال كلوب "صلاح تدرب بالأمس فقط على ما أردنا أن يتدرب عليه. اليوم هناك حصة تدريبية مهمة".

وأضاف "حالته لم تتحول إلى الأسوأ لكنه لم يتعاف تماما، وهذه هي المشكلة. علينا أن نكون عقلانيين".

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، أن صلاح سيغيب عن لقاء كريستال بالاس خارج الديار، حيث يخضع إلى برنامج مكثف لإعادة التأهيل.