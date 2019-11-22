اعترافات غريزمان تصيب جماهير برشلونة بالإحباط

المصدر: البيان الإلكتوني

تسببت اعترافات نجم برشلونة أنطوان غريزمان أخيرا بصدمة لجماهير ومتابعي النادي وذلك خلال حدث ترويجي لشركة "بوما" الألمانية للمنتجات الرياضية، قال غريزمان إنه "يفتقد مهارة المراوغة" الضرورية لأي مهاجم، في إقرار أصاب مشجعي الفريق الكتالوني بالإحباط.

وأوضح النجم الفرنسي صاحب الـ28 عاماً، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أعرف كيف أراوغ.. أحب أن ألمس الكرة مرة أو مرتين بسرعة".

وتابع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني سابقاً: "أحب أن تخرج الكرة مني منضبطة وأن أسدد على المرمى".

وانضم غريزمان إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، في صفقة طال انتظارها تحدثت عنها التقارير الصحفية خلال المواسم الأخيرة، لكن "غريزو" لم يتمكن بعد من إثبات جدارته بمركز أساسي في تشكيلة الفريق الكتالوني.

وأشارت تكهنات إلى غياب التجانس بين غريزمان ونجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، مما أثار الشكوك بشأن مستقبل الأول في "كامب نو".