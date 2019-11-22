ليفربول مهدد بفقدان صلاح بداية الموسم الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ، ربما يغيب عن فريقه بداية الموسم الجديد .

ويفتقد ليفربول بالفعل خدمات صلاح حاليا حيث لن يشارك في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس في الجولة 13 من البريمييرليج بسبب إصابة في الكاحل حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأشارت صحف إنجليزية عدة إلى أن صلاح مهدد بالغياب عن بداية الموسم الجديد، إذا شارك مع منتخب مصر الأولمبي في دورة "طوكيو 2020" وهي التي تقام منافساتها في الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس ما يعني أن اللاعب لن يكون بمقدوره الوجود في افتتاح مشوار الريدز في البريميرليغ.

ولم يحسم المنتخب الأولمبي المصري ملف اللاعبين الثلاثة ممن هم فوق السن للمشاركة في أوليمبياد طوكيو، إذ أرجأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الحديث عن هذا الأمر، خصوصا أن الفريق يخوض مساء الجمعة مباراة هامة في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، أمام كوت ديفوار ويسعى لحسم اللقب مثلما حسم بطاقة التأهل لطوكيو.