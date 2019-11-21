نيمار يثير غضب مدرب سان جرمان

المصدر: أ ف ب

أكد الألماني توماس توخل، مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الخميس، أنه لم "يستسغ" الرحلة السريعة التي قام بها نجمه الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمشاهدة مباراة ضمن دورة كأس ديفيس لكرة المضرب.

وقال توخل، في المؤتمر الصحفي عشية استضافة ليل في الدوري المحلي: "كمدرب، هل أعجبتني هذه الرحلة؟ لا على الإطلاق، الأمر واضح، لكن هل الوقت مناسب لتفقد صوابك؟".

ومن المرتقب أن تشهد المباراة، الجمعة، عودة نيمار بعد أكثر من شهر على غيابه بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأمضى أغلى لاعب في العالم، أمسية الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية، لحضور مباراة كأس ديفيس في صيغتها الجديدة، والتي يديرها جيرار بيكيه زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني.

وقال توخيل: "ماذا يمكنني أن أفعل، أنا لست والده، أنا لست الشرطة، أنا مدربه، لقد أجرى التدريب أمس (الأربعاء)، لقد كان مهنياً للغاية خلال هذين الأسبوعين، لقد فعل أكثر من الآخرين، لقد تدرب مع المجموعة، وعمل بشكل فردي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وسيسافر نيمار مرة أخرى بعد أيام إلى العاصمة الإسبانية، لكن مع فريقه الذي سيواجه ريال مدريد، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.