رونالدو يتزوج سراً في المغرب

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تزوج سرا من صديقته الاسبانية جورجينا رودريغيز في حفل أقيم في المغرب شهر أغسطس الماضي.

وقال موقع "اسبن دبورتيس" الاسباني نقلا عن مجلة "نوفيلا 2000" الإيطالية إن بطل الكيك بوكسينغ المغربي الهولندي بدر هاري هو من أشرف على تنظيم الحفل الذي أبعد عنه الصحافيين.

وأوضح مقرب من الزوجين أن رونالدو التقى بمحاميه وغير وصيته لتشمل زوجته الحالية.

وأصبحت جورجينا تشارك في إدارة شؤونه بعدما كانت والدته من تقوم بذلك.

ولم يصدر مهاجم يوفنتوس حتى الآن أي بيان لتأكيد أو نفي معلومات المجلة الإيطالية.

ونشرت جورجينا صورة لرونالدو على مواقع التواصل واصفة مهاجم يوفنتوس بزوجها ما اعتبره البعض تأكيدا لزواجهما.

يذكر أن العارضة الاسبانية هي أم الطفل الرابع لنجم ريال مدريد السابق.